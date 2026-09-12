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Це нормально: Енріке – про помилку Забарного у матчі проти Слована в Лізі чемпіонів

Микола Літвінов — 12 вересня 2026, 19:23
Це нормально: Енріке – про помилку Забарного у матчі проти Слована в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке зазначив, що критика у бік українського центрбека Іллі Забарного за помилку у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Слована (6:1) є нормальним явищем для великого клубу, а взагалі він задоволений складом своєї команди.

Його слова передає RMC Sport.

"Це нормально. Якщо ви пам'ятаєте, то це нормально. У ПСЖ завжди лунає критика. Навіть якщо виграєш 6:1, критика все одно буде. Те, що навколо галасують, – це дуже позитивно, адже це означає, що ми в великому клубі.

Я пам'ятаю критику на адресу Барколя, Дембеле, Дуе чи Луїса Енріке. Це нормально. Гадаю, це просто так і є. Ми маємо цінувати те, що є одним із найкращих клубів світу. Я дуже задоволений своїм складом".

Зауважимо, що єдиний гол у ворота паризького гранда в тому матчі забив Сулейман Камара за рахунку 5:0 на користь французької команди. Гамбійський нападник пройшов українця, а пізніше Забарний ще й втратив рівновагу та впав на газон. 

Матч проти Слована став третім для Забарного поєдинком, у якому він вийшов в основі у Лізі чемпіонів, відколи став гравцем команди Луїса Енріке. 

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

За цей час Забарний відіграв у футболці ПСЖ 39 матчів, у яких відзначився 1 голом. 

Ілля Забарний ПСЖ Луїс Енріке

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