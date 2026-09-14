Тренер ПСЖ відреагував на травму зіркового захисника Хакімі

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про ушкодження, яке правий захисник команди Ашраф Хакімі отримав під час матчу 4-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27 проти Бреста.

Його цитує L'Equipe.

Марокканський оборонець вийшов у стартовому складі гостей та вимушено покинув поле на 39-й хвилині зустрічі. Замість нього з'явився Фабіан Руїс. На момент заміни рахунок на табло був 1:0 на користь паризького клубу.

"Не знаю, наскільки серйозна травма. Подивимося після медичного обстеження. Нічого серйозного, але пошкодження є", – сказав наставник парижан.

Вже без Хакімі ПСЖ зберіг мінімальну перевагу на табло, оформивши свою дебютну перемогу у новому розіграші французької першості. Нагадаємо, що українського центрального захисника Іллі Забарного у заявці ПСЖ на гру проти Бреста не було.

Для Ашрафа цей поєдинок став 7-м у поточному сезоні-2026/27. Наразі без результативних дій. Загалом за його спиною 214 ігор за ПСЖ (від липня 2021-го).

Команда Енріке після 4-х турів посідає лише 7-му сходинку у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 5 балів.

Додамо, що у наступному турі Ліги 1 паризький колектив зіграє на виїзді проти Марселя – 20 вересня о 21:45 (за київським часом).