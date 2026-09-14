Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер ПСЖ відреагував на травму зіркового захисника Хакімі

Софія Кулай — 14 вересня 2026, 11:43
Тренер ПСЖ відреагував на травму зіркового захисника Хакімі
Ашраф Хакімі
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про ушкодження, яке правий захисник команди Ашраф Хакімі отримав під час матчу 4-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27 проти Бреста.

Його цитує L'Equipe.

Марокканський оборонець вийшов у стартовому складі гостей та вимушено покинув поле на 39-й хвилині зустрічі. Замість нього з'явився Фабіан Руїс. На момент заміни рахунок на табло був 1:0 на користь паризького клубу.

"Не знаю, наскільки серйозна травма. Подивимося після медичного обстеження. Нічого серйозного, але пошкодження є", – сказав наставник парижан.

Вже без Хакімі ПСЖ зберіг мінімальну перевагу на табло, оформивши свою дебютну перемогу у новому розіграші французької першості. Нагадаємо, що українського центрального захисника Іллі Забарного у заявці ПСЖ на гру проти Бреста не було.

Для Ашрафа цей поєдинок став 7-м у поточному сезоні-2026/27. Наразі без результативних дій. Загалом за його спиною 214 ігор за ПСЖ (від липня 2021-го).

Команда Енріке після 4-х турів посідає лише 7-му сходинку у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 5 балів.

Додамо, що у наступному турі Ліги 1 паризький колектив зіграє на виїзді проти Марселя – 20 вересня о 21:45 (за київським часом).

Читайте також :
Це той випадок, коли я найбільше незадоволений: Енріке раптово розкритикував переможну гру ПСЖ
Брест Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Луїс Енріке Ашраф Хакімі

Ашраф Хакімі

Хакімі переконали, Ямаля – ні: як Марокко краде таланти у топових збірних Європи
Залишив ексдружину ні з чим, став вигнанцем у Реалі та потрапив під суд: буремне життя Хакімі
Зірка ПСЖ подасть апеляцію до вищого суду Франції через справу про зґвалтування
Зірковий одноклубник Забарного став найкращим гравцем драматичного матчу Марокко – Гаїті
Одноклубник Забарного побив рекорд африканських футболістів на ЧС

Останні новини