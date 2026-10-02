Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення АПЛ визнати клуб винним у порушенні фінансових правил ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Клуб твердо притримується позиції, що у висновку комісії містяться очевидні суттєві помилки — як правові, так і принципові та фактичні — і що він є ненадійним. Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих АПЛ, і на підтвердження всіх позицій клубу щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів. Ми й надалі дотримуватимемося належних процедур і, з огляду на обставини, обмежені в тому, що можемо сказати далі, доки не завершаться всі судові розгляди", – сказано в заяві клубу.

Нагадаємо, 29 вересня АПЛ визнала Манчестер Сіті винним у фінансових махінаціях. Комісія АПЛ розкрила низку правопорушень, які вчинив клуб протягом дев'яти сезонів (кампанії 2009/10-2017/18). Як зазначається, "містяни" задля того, аби штучно завищувати доходи, почали укладати фіктивні договори з комерційними партнерами та контрагентами.

Слідство з'ясувало, що завдяки цим схемам Манчестер Сіті штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 мільярда євро). Клуб протягом цього часу надав аудиторам та футбольним регуляторним органам неправдиві дані про своє фінансове становище.

Попри те, що АПЛ вже визнала провину Манчестер Сіті, ліга ще не визначилася з покаранням, яке понесе клуб за свої порушення.