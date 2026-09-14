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Це той випадок, коли я найбільше незадоволений: Енріке раптово розкритикував переможну гру ПСЖ

Софія Кулай — 14 вересня 2026, 10:20
Це той випадок, коли я найбільше незадоволений: Енріке раптово розкритикував переможну гру ПСЖ
Луїс Енріке

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке залишився незадоволений перемогою (1:0) своєї команди над Брестом у 4-му турі французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Його цитує L'Equipe.

За словами іспанського наставника, його підопічні припустилися чималої кількості помилок протягом усього поєдинку. Енріке запевнив, що був більш задоволений грою своїх футболістів у перших трьох іграх, аніж у протистоянні з Брестом.

"У Бресті завжди непросто грати. Це команда, якій не потрібно багато комбінувати, щоб створювати моменти. Ми дуже добре оборонялися, але все ж помилялися, а коли припускаєшся таких явних помилок, зазвичай не перемагаєш. Просто неймовірно, що ми не пропустили. Ми виграли, але це той випадок, коли я найбільше незадоволений або засмучений.

Сьогодні (13 вересня – прим. ред.) ми припускалися явних помилок, які призводили до гольових моментів. У трьох попередніх матчах ми надійно грали в обороні, але суперники все одно забивали. Цього разу все було навпаки. Для мене це найгірший із наших чотирьох матчів у Лізі 1, попри те, що ми перемогли", – сказав 56-річний фахівець.

Цікаво, що ця звитяга стала першою для паризького клубу у новому розіграші Ліги 1. У попередніх трьох турах команда Енріке розписала дві мирові у матчах із Ренном (2:2) та Ліллем (2:2), а також програла Монако (1:2).

Парижани після 4-х турів йдуть лише на 7-й позиції турнірної таблиці французької першості, маючи у своєму активі 5 балів. Тоді як у Бреста також 5 очок та 9-та сходинка.

Нагадаємо, що українського центрального захисника Іллі Забарного у заявці ПСЖ на гру проти Бреста не було.

Додамо, що у наступному турі Ліги 1 паризький колектив зіграє на виїзді проти Марселя – 20 вересня о 21:45 (за київським часом).

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