Манчестер Сіті визнали винним у порушенні фінансових правил АПЛ – джерело

Футбольний клуб Манчестер Сіті визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правих АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

Розслідування велося з 2020 року та стосувалося можливих порушень у період з 2009 до 2018 року. Манчестер Сіті висунули 115 пунктів обвинувачень, і тепер незалежна комісія визнала клуб винним за 114 із 115 пунктів.

Яке саме покарання отримає клуб від АПЛ – наразі не відомо. Можливі різні варіанти: від фінансових штрафів до втрати очок чи навіть пониження в класі.

Ймовірно, Манчестер Сіті подаватиме апеляцію на підсумкове рішення. З моменту початку процесу клуб заперечував усі обвинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, у вересні минулого року Манчестер Сіті врегулював спір із АПЛ щодо правил ліги про угоди між асоційованими сторонами (APT).