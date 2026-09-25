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Манчестер Сіті визнали винним у порушенні фінансових правил АПЛ – джерело

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 16:58
Манчестер Сіті визнали винним у порушенні фінансових правил АПЛ – джерело
Sky Sports

Футбольний клуб Манчестер Сіті визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правих АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

Розслідування велося з 2020 року та стосувалося можливих порушень у період з 2009 до 2018 року. Манчестер Сіті висунули 115 пунктів обвинувачень, і тепер незалежна комісія визнала клуб винним за 114 із 115 пунктів.

Яке саме покарання отримає клуб від АПЛ – наразі не відомо. Можливі різні варіанти: від фінансових штрафів до втрати очок чи навіть пониження в класі.

Ймовірно, Манчестер Сіті подаватиме апеляцію на підсумкове рішення. З моменту початку процесу клуб заперечував усі обвинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, у вересні минулого року Манчестер Сіті врегулював спір із АПЛ щодо правил ліги про угоди між асоційованими сторонами (APT).

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