Вони повинні страждати: легенда Ліверпуля закликає до максимального покарання Манчестер Сіті

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард закликав максимально жорстко покарати Манчестер Сіті у справі про фінансові махінації клубу.

Слова англійця наводить ESPN.

"Я не хотів би, щоб гравці повертали якісь свої нагороди, але клуб повинен страждати. Манчестер Сіті має бути позбавлений титулів. Це має бути історичне покарання і прикладом для усіх.

Пониження у Чемпіоншип? Можливо, це буде несправедливим до команд, які там грають, адже вони гарантовано отримають промоушн на наступний сезон. Краще їх карати протягом наступних років у межах АПЛ", – резюмував Джеррард.

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та вже подав апеляцію на вердикт комісії. Стало відомо, що ця ситуація може мати наслідки для дипломатичних відносин між Великою Британією та ОАЕ.

Раніше ситуацію навколо звинувачень клубу прокоментував головний тренер "містян" Енцо Мареска.