Енріке оцінив тренерський потенціал Яя Туре після історичного матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після перемоги над Слованом (6:1) у першому турі Ліги чемпіонів поділився думками про Яя Туре.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Зірковий фахівець оцінив потенціал тренера братиславців. Він бачить хороші перспективи в івуарійці, який став першим африканським тренером в основному етапі Ліги чемпіонів в історії.

"Мені подобаються ті ідеї, які він намагається донести до гравців. У нього є все для успіху. Він має всі необхідні якості, щоб стати чудовим тренером. Мені сподобалося, як вони намагалися грати, але сьогодні у них був не найкращий день. Ми ж показали: коли діємо злагоджено, проти нас дуже важко грати. Якщо будемо так пресингувати та так швидко повертати м'яч, складно буде будь-якому супернику. Гра Слована цілком може принести результат. Упродовж турніру вони лише прогресуватимуть", – сказав Енріке.

Зазначимо, що Яя Туре очолив Слован у середині червня. Під його керівництвом братиславці у кваліфікації пройшли Іберію 1999, М'єльбю та Цельє.

Для видатного в минулому футболіста це перший самостійний тренерський досвід у кар'єрі. До цього він працював асистентом у донецькому Олімпіку, Ахматі (Грозний), Стандарді (Льєж), збірній Саудівської Аравії, а також в академії Тоттенгема.

У другому турі Ліги чемпіонів Слован зіграє зі Штутгартом. Їхнє очне протистояння відбудеться 14 жовтня.