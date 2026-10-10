Він особливий гравець: Енріке дав відсіч критикам Дембеле

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став на захист свого форварда Усмана Дембеле напередодні домашнього матчу 6-го туру Ліги 1 проти Ле-Мана.

Його цитує Foot Mercato.

"Мушу сказати, що я не погоджуюся з критикою. На мою думку, він був чудовим, як і завжди. Він особливий гравець. Можна сміливо купувати квиток на стадіон, щоб побачити гру Усмана. Він завжди готовий вплинути на перебіг матчу, забити гол. Він чудово себе проявив", – сказав іспанський наставник.

Поєдинок ПСЖ – Ле-Ман відбудеться 10 жовтня о 21:45 (за київським часом). Це буде зустріч 6-ї (8 балів) та 10-ї (6 очок) команд турнірної таблиці французької першості.

У поточному сезоні-2026/27 Дембеле вже відзначився 2 голами та 4 асистами у 7-ми іграх за парижан в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Усман, який виступає за ПСЖ із літа 2023-го, потрапив до списку номінантів на Золотий м'яч-2026. Але ім'я володаря ЗМ-2025 не фігурує у списку фаворитів. Водночас французький форвард вже виділив трійку фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду.