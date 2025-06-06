Тоттенгем звільнив Постекоглу – Романо

Керівництво Тоттенгем вирішило звільнити австралійського тренера Енджа Постекоглу з посади наставника команди.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Рішення особисто прийняв президент лондонського клубу Деніел Леві.

Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.

🚨🚨 BREAKING: Ange Postecoglou has been sacked by Tottenham Hotspur. 💣



Decision made by chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/EucqUJT4my — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.