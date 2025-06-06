Тоттенгем звільнив Постекоглу – Романо
Керівництво Тоттенгем вирішило звільнити австралійського тренера Енджа Постекоглу з посади наставника команди.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Рішення особисто прийняв президент лондонського клубу Деніел Леві.
Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.
Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.
Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.