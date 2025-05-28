Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 візьме участь 36 команд. Вже відомі імена 29 учасників наступного розіграшу головного єврокубку.

Українські команди наразі не потрапили в основний етап. За путівку в ЛЧ боротиметься лише Динамо Київ, яке тріумфувало в чемпіонаті України та розпочне свій шлях з другого етапу кваліфікації.

Команди, що вийшли в Лігу чемпіонів сезону-2025/26

Ліверпуль (Англія)

Арсенал (Англія)

Тоттенгем (Англія)

Ньюкасл (Англія)

Челсі (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Наполі (Італія)

Інтер (Італія)

Аталанта (Італія)

Ювентус (Італія)

Барселона (Іспанія)

Реал Мадрид (Іспанія)

Атлетико (Іспанія)

Атлетик (Іспанія)

Вільярреал (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Баєр (Німеччина)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Айнтрахт (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Марсель (Франція)

Монако (Франція)

Славія Прага (Чехія)

Олімпіакос (Греція)

ПСВ (Нідерланди)

Аякс (Нідерланди)

Спортинг (Португалія)

Галатасарай (Туреччина)

Уніон (Бельгія)

Нагадаємо, невдовзі французький Парі Сен-Жермен зустрінеться з міланським Інтером у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.