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Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі

Микола Дендак — 28 травня 2025, 11:58
Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі
УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 візьме участь 36 команд. Вже відомі імена 29 учасників наступного розіграшу головного єврокубку.

Українські команди наразі не потрапили в основний етап. За путівку в ЛЧ боротиметься лише Динамо Київ, яке тріумфувало в чемпіонаті України та розпочне свій шлях з другого етапу кваліфікації.

Команди, що вийшли в Лігу чемпіонів сезону-2025/26

  • Ліверпуль (Англія)
  • Арсенал (Англія)
  • Тоттенгем (Англія)
  • Ньюкасл (Англія)
  • Челсі (Англія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Наполі (Італія)
  • Інтер (Італія)
  • Аталанта (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Реал Мадрид (Іспанія)
  • Атлетико (Іспанія)
  • Атлетик (Іспанія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Баєр (Німеччина)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • Айнтрахт (Німеччина)
  • ПСЖ (Франція)
  • Марсель (Франція)
  • Монако (Франція)
  • Славія Прага (Чехія)
  • Олімпіакос (Греція)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Спортинг (Португалія)
  • Галатасарай (Туреччина)
  • Уніон (Бельгія)

Нагадаємо, невдовзі французький Парі Сен-Жермен зустрінеться з міланським Інтером у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.

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