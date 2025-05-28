Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі
УЄФА
У Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 візьме участь 36 команд. Вже відомі імена 29 учасників наступного розіграшу головного єврокубку.
Українські команди наразі не потрапили в основний етап. За путівку в ЛЧ боротиметься лише Динамо Київ, яке тріумфувало в чемпіонаті України та розпочне свій шлях з другого етапу кваліфікації.
Команди, що вийшли в Лігу чемпіонів сезону-2025/26
- Ліверпуль (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Тоттенгем (Англія)
- Ньюкасл (Англія)
- Челсі (Англія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Наполі (Італія)
- Інтер (Італія)
- Аталанта (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Барселона (Іспанія)
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Атлетико (Іспанія)
- Атлетик (Іспанія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Баєр (Німеччина)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Айнтрахт (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Марсель (Франція)
- Монако (Франція)
- Славія Прага (Чехія)
- Олімпіакос (Греція)
- ПСВ (Нідерланди)
- Аякс (Нідерланди)
- Спортинг (Португалія)
- Галатасарай (Туреччина)
- Уніон (Бельгія)
Нагадаємо, невдовзі французький Парі Сен-Жермен зустрінеться з міланським Інтером у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.