Тренер Тоттенгема – про шанси на збереження прописки: Впевнений, що гратимемо в АПЛ наступного сезону

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився про шанси команди на збереження прописки в Англійській Прем'єр-лізі з футболу.

Його слова наводить BBC.

Італійський спеціаліст запевнив, що його підопічні залишатимуть усі сили на футбольному полі у кожному поєдинку, аби залишитись в англійській першості.

"До самого кінця ми будемо боротися в кожному матчі і віддавати всі сили. Якщо ми зможемо грати на максимумі, ще нічого не втрачено. Сьогодні (18 квітня – прим. ред.) я побачив ознаки життя, я побачив кров, характер, якості, організацію з м'ячем і без нього. Все, щоб досягти нашої мети", – сказав Де Дзербі.

Наставник "шпор" додав, що його команді потрібно покращити у грі багато показників, але головне – зберегти менталітет, який вони показали у крайній грі проти Брайтона (нічия 2:2).

"Я не хочу працювати з сумними або негативними людьми. Вони мають вірити в мене. Якщо я тут, значить, я впевнений, що гратимемо в АПЛ наступного сезону", – наголосив коуч.

Тоттенгем продовжує йти у зоні вильоту з АПЛ після 33-х зіграних матчів – 18-те місце та 31 бал.

У наступному турі "шпори" гостюватимуть на полі Вулвергемптона. Поєдинок розпочнеться 25 квітня о 17:00 (за київським часом).

