Де Дзербі – про ключову гру за збереження місця в АПЛ: Історія клубу та гідність важливіші за титул

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився щодо майбутнього протистояння з Евертоном, яке стане ключовим у боротьбі за збереження прописки в АПЛ.

Його цитує The Athletic.

"Шпори" зіграють проти "ірисок" у неділю, 24 травня, о 18:00 (за київським часом). Напередодні цієї зустрічі команда італійського наставника із 38 очками йде поблизу зони вильоту у Чемпіоншип – 17-те місце. Відрив від 18-го Вест Гема складає лише 2 бали.

"Найважливіша гра буде в неділю, бо ми гратимемо за щось важливіше за трофей. Гордість, історія клубу та гідність важливіші за титул. Титул ти можеш виграти, можеш програти. У твоєму житті від цього нічого не зміниться. Можна мати на один трофей більше, але найважливіше – це зберегти гідність, гордість і піти у відпустку з піднятою головою, а не з опущеною", – сказав 46-річний коуч.

Нещодавно італійський фахівець зізнався, чи покине "шпори", якщо команда вилетить із АПЛ.

Додамо, що найближчий переслідувач Вест Гем в останньому турі першості зіграє проти Лідса (24 травня о 18:00).