Тоттенгем оголосив про розставання з чотирма гравцями
Ціла низка футболістів залишить Тоттенгем цього літа за підсумком сезону-2024/25.
Про це "шпори" повідомили на своєму сайті.
Згідно з джерелом, лондонський клуб попрощався з двома воротарями, а саме Фрейзером Форстером та Альфі Вайтманом, а також із лівим захисником Серхіо Регілоном. Контракти всіх трьох гравців не були продовжені – 1 липня вони отримають статус вільних агентів.
Також у Лондоні не залишиться вінгер Тімо Вернер: Тоттенгем не став домовлятися з РБ Лейпцигом про викуп контракту 29-річного німця, який провів останні півтора сезони у складі команди Ангелоса Постекоглу на правах оренди.
"Ми дякуємо Фрейзеру, Серхіо, Альфі та Тімо за їхню службу і бажаємо їм успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це незважаючи на те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.