Тоттенгем оголосив про розставання з чотирма гравцями

Ціла низка футболістів залишить Тоттенгем цього літа за підсумком сезону-2024/25.

Про це "шпори" повідомили на своєму сайті.

Згідно з джерелом, лондонський клуб попрощався з двома воротарями, а саме Фрейзером Форстером та Альфі Вайтманом, а також із лівим захисником Серхіо Регілоном. Контракти всіх трьох гравців не були продовжені – 1 липня вони отримають статус вільних агентів.

Також у Лондоні не залишиться вінгер Тімо Вернер: Тоттенгем не став домовлятися з РБ Лейпцигом про викуп контракту 29-річного німця, який провів останні півтора сезони у складі команди Ангелоса Постекоглу на правах оренди.

"Ми дякуємо Фрейзеру, Серхіо, Альфі та Тімо за їхню службу і бажаємо їм успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.

We can confirm the departures of Fraser Forster, Sergio Reguilon and Alfie Whiteman following the conclusion of their contracts, while Timo Werner departs following the conclusion of his loan spell.



Thank you for your service and all the best for the future, lads 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2025

Нагадаємо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це незважаючи на те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.