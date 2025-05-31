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Тоттенгем оголосив про розставання з чотирма гравцями

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 13:11
Тімо Вернер
Тімо Вернер
IMAGO

Ціла низка футболістів залишить Тоттенгем цього літа за підсумком сезону-2024/25.

Про це "шпори" повідомили на своєму сайті.

Згідно з джерелом, лондонський клуб попрощався з двома воротарями, а саме Фрейзером Форстером та Альфі Вайтманом, а також із лівим захисником Серхіо Регілоном. Контракти всіх трьох гравців не були продовжені – 1 липня вони отримають статус вільних агентів.

Також у Лондоні не залишиться вінгер Тімо Вернер: Тоттенгем не став домовлятися з РБ Лейпцигом про викуп контракту 29-річного німця, який провів останні півтора сезони у складі команди Ангелоса Постекоглу на правах оренди.

"Ми дякуємо Фрейзеру, Серхіо, Альфі та Тімо за їхню службу і бажаємо їм успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це незважаючи на те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

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Тоттенгем

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