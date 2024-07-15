Екстренер Шахтаря — про збірну України: Просто беріть очки проти Румунії та не жалійтеся

Колишній тренер Шахтаря та Зорі Патрік ван Леувен вважає, що збірній України забракло концентрації у першому матчі Євро-2024 проти Румунії (0:3).

Про це нідерландський фахівець розповів у інтерв'ю ТаТоТаке.

"Чого не вистачило збірній України? Концентрації у першому матчі, який завжди найважливіший! Просто беріть очки проти Румунії й не жалійтеся потім на невдачу. Завжди прикро, коли твоя команда вилітає з турніру, перебуваючи не просто кращою серед 4 місць, але й кращою ніж деякі треті команди у своїх групах", — сказав ван Леувен.

Нагадаємо, Україна в останньому турі турніру зіграла в нульову нічию з бельгійцями. У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

На нещодавньому засіданні виконавчого комітету Асоціації футболу України було ухвалено рішення щодо подальшої долі Сергія Реброва у збірній.