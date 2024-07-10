УАФ висловила підтримку Реброву після провалу на Євро-2024

Українська асоціація футболу висловила повну довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва та його тренерського штабу.

Про відповідне рішення Виконкому УАФ було повідомлено на офіційному сайті.

Після обговорення виступів національної збірної за пропозицією президента УАФ Андрія Шевченка Реброву та його штабу було висловлено повну підтримку. Сам Ребров подякував за довіру й підкреслив, що вірить у потенціал команди.

"УАФ створила всі умови для якісної підготовки національної команди до Євро-2024. Але слід згадати, що Сергій Ребров очолив збірну вже після початку відбірного циклу. І це ми також брали до уваги, оцінюючи роботу тренерського штабу Зараз завдання національної команди — підготуватися до виступів у Лізі націй, яка розпочнеться вже у вересні, та кваліфікації до ЧС-2026", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що Україна невтішно виступила на Євро-2024. Після розгромної поразки від Румунії "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над Словаччиною, а в останньому турі розписали нульову нічию з Бельгією. Втім, через результат паралельного поєдинку команда Реброва залишилася за бортом чемпіонату Європи.

Напередодні з'явилась інформація, що італієць Андреа Мальдера може повернутися у тренерський штаб збірної України.