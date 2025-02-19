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Ла Ліга визначила термін дискваліфікації Беллінгема за вилучення через образу арбітра

Олексій Погорелов — 19 лютого 2025, 15:07
Вилучення Джуда Беллінгема
Вилучення Джуда Беллінгема
Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллінгем отримав два матчі дискваліфікації в результаті свого вилучення у матчі проти Осасуни (1:1) у 24 турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

21-річний англієць отримав пряму червону картку від арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро після того, як він щось сказав рефері.

Суддя в рапорті написав, що почув на свою адресу "f**k you", у той час як гравець доводив, що сказав "f**k off", що, на його думку, не має образливого характеру.

Цікаво, що згодом арбітр був відсторонений від обслуговування матчів. Проте це відбулося з причини, яка не пов'язана із ситуацією з вилученням Беллінгема.

Нещодавно головний тренер Реала Карло Анчелотті зізнався, що відчуває себе більш комфортно в Лізі чемпіонів, бо там на матчах його команди не працюють іспанські рефері.

Нагадаємо, що сьогодні Реал зіграє з Манчестер Сіті у межах плейоф Ліги чемпіонів. У першому матчі між цими колективами була зафіксована результативна перемогла "бланкос" з рахунком 3:2.

Головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола заявив, що він збрехав, коли говорив про 1%-вий шанс своїх підопічних на успіх у цьому протистоянні.

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