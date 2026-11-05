Моурінью – про Беллінгема: Він досконалий у всіх аспектах своєї гри

Головний тренер Реала Жозе Моурінью розхвалив Джуда Беллінгема після перемоги у виїзному матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти АЕКа (3:2).

Про це повідомляє AS.

"З моменту мого приходу він у хорошій формі. Я вважаю, що це унікальний гравець. Сьогодні у світовому футболі немає такого півзахисника, як Джуд. Він досконалий у всіх аспектах своєї гри. Мені важко підібрати слова, бо для мене це абсолютно надзвичайний гравець. Навіть коли одного дня він не проводить видатний матч, від якого перехоплює подих, він завжди демонструє працездатність, лідерські якості, амбіції, майстерність, вміння підключатися до атак і забивати голи... Він надзвичайний гравець. Повторюся: мені дуже пощастило мати команду такого рівня", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що в цьому поєдинку англієць забив перший гол "вершкових". Мадридці двічі поступались у рахунку, а вже в компенсований час перемогу для них вирвав Федеріко Вальверде.

Після чотирьох турів Реал має 12 очок у Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці підопічні Моурінью посідають другу сходинку, поступаючись ПСЖ лише за додатковими показниками.

Наступним суперником мадридців у Лізі чемпіонів стане ПСВ. Вони визначатимуть сильнішого 24 листопада.

Беллінгем у нинішньому сезоні провів 15 матчів на клубному рівні. В них він забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.