Зірка Реала знявся майже оголеним для нової кампанії відомого бренду одягу

Зірка мадридського Реала Джуд Беллінгем знову опинився в центрі уваги, але цього разу не завдяки своїй грі на футбольному полі.

23-річний англієць взяв участь у новій рекламній кампанії відомого бренду Calvin Klein.

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Футболіст знявся у стильній фотосесії в білій спідній білизні, а перші кадри та тизер майбутньої кампанії вже привернули чималу увагу користувачів соціальних мереж.

Беллінгем таким чином приєднався до списку світових знаменитостей, які раніше співпрацювали з Calvin Klein. Серед них — актор Джеремі Аллен Вайт та популярний співак Bad Bunny.

Раніше повідомлялося, що зірковий голлівудський актор знявся у рекламі з вельським футбольним клубом.