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Батька Беллінгема викликали до збірної Англії серед ветеранів

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 19:05
Батька Беллінгема викликали до збірної Англії серед ветеранів
judebellingham/Instagram

Марка Беллінгема, батька півзахисників Джуда та Джоба Беллінгемів, викликали до збірної Англії серед ветеранів (вікова категорія – понад 50 років).

Про це повідомляє Daily Mail.

У неділю, 1 листопада, він візьме участь у матчі проти ветеранів збірної Ірландії.

Беллінгем-старший свого часу багато пограв на аматорському рівні. За 25 років виступів він змінив близько 20 клубів і забив понад 700 голів, за що отримав прізвисько "Пеле аматорських ліг".

Паралельно Марк працював у поліції, звідки звільнився в 2017 році для того, щоби стати агентом своїх синів.

Нагадаємо, цього року Джуд Беллінгем посів 11 місце в голосуванні за Золотий м'яч-2026. Його молодший брат, Джоб, виступає за Боруссію Дортмунд.

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