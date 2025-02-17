Гвардіола: Наші шанси обіграти Реал на "Бернабеу"? Десь 1%

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не вірить у те, що його команді вдасться перемогти Реал на "Сантьяго Бернабеу" у матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

У першій грі на "Етіхаді" англійський клуб зазнав поразки (2:3) незважаючи на те, що він двічі вів у рахунку.

На думку Гвардіоли, "містяни" мають близько 1% шансу на успіх у поєдинку на "Сантьяго Бернабеу".

"Відсоток наших шансів на перемогу на "Бернабеу" за рахунку 2:3 не в нашу користь складає десь 1%, я не знаю. Він буде мінімальним, але яким би він не був, ми будемо намагатися перемогти, це точно. Шанс невеликий, тому що результат не був хорошим: якби залишився рахунок 2:1, який змінився за п'ять хвилин, все було б інакше. Але за 2:3 шансів менше. Однак оскільки у нас є шанс, ми ним скористаємося, і подивимося, що з цього вийде", – сказав Гвардіола під час пресконференції.

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Другий матч протистояння Реала та Манчестер Сіті відбудеться у середу, 19 лютого. Старт цього поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола прийняв рішення влаштувати глобальну чистку складу Манчестер Сіті під час літнього трансферного вікна – ніхто не буде застрахований від продажу.