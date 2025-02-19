Арбітр Монтеро, який видалив Беллінгема в матчі з Осасуною, відсторонений від футболу

Комітет з дотримання норм і правил Королівської Федерації футболу Іспанії (RFEF) проводить розслідування щодо арбітра Хосе Мунуеру Монтеро. Він буде відсторонений до його завершення.

Про це повідомляє SER.

Зазначається, що рефері причетний до створення компанії Talentus Sports, яка займається консультуванням і спортивним менеджментом. І серед клієнтів були виявлені Ла Ліга, УЄФА, RFEF, Атлетико, Манчестер Сіті, ПСЖ та інші клуби. Ведеться розслідування, чи не перешкоджала діяльність компанії якісному виконанню обов'язків арбітра.

Сам арбітр вже відреагував на звинувачення, написавши допис у соцмережах. Він розповів, що компанія намагається допомогти спортсменам передати різним організаціям цінності спорту, і не виставляє рахунки ані клубам, ані федераціям чи компаніям.

"Насамкінець, хочу заздалегідь повідомити, що я вживатиму відповідних цивільних та кримінальних заходів проти тих медіа які навмисно або безвідповідально поширюють неправдиву, викривлену чи неточну інформацію, завдаючи непоправної шкоди моїй репутації, арбітражному корпусу, а також порушуючи особисту приватність", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в матчі проти Осасуни в Ла Лізі арбітр вилучив Джуда Беллінгема через те, що той його, можливо, "послав". Втім, сам футболіст Реала заявляє, що рефері його невірно почув.