Я збрехав: Гвардіола – про шанси 1% пройти Реал у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола спростував свої же слова про те, що шанси його команди пройти Реал після поразки в першому матчі складають 1%.

Його слова наводить AS.

"Цього разу я вам збрехав. Ви вперше мені не повірили. Ну, ви ніколи цього не робите, але цього разу ви все зробили правильно. Але я сказав це тому, що ми програли матч в Англії. Нам ніхто не давав шансів. 1% був.

Але з плином днів людина отримує надію. Хоча це, очевидно, не найкращий результат. Ми все ж спробуємо, звичайно", – сказав Гвардіола.