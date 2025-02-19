Я збрехав: Гвардіола – про шанси 1% пройти Реал у Лізі чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола спростував свої же слова про те, що шанси його команди пройти Реал після поразки в першому матчі складають 1%.
Його слова наводить AS.
"Цього разу я вам збрехав. Ви вперше мені не повірили. Ну, ви ніколи цього не робите, але цього разу ви все зробили правильно. Але я сказав це тому, що ми програли матч в Англії. Нам ніхто не давав шансів. 1% був.
Але з плином днів людина отримує надію. Хоча це, очевидно, не найкращий результат. Ми все ж спробуємо, звичайно", – сказав Гвардіола.
Матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті пройде сьогодні в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, стартували матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.