Менше суперечок: Анчелотті порівняв суддівство у Лізі чемпіонів та Ла Лізі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що відчуває себе більш спокійним під час ігор у Лізі чемпіонів, ніж у Ла Лізі, і це пов'язано із суддівством.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Перед матчем-відповіддю проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів наставника "вершкових" запитали щодо суддівства у єврокубках. Він знову розповів про своє невдоволення іспанськими арбітрами.

"Я думаю, що зараз у Лізі чемпіонів менше суперечок і менше втручань з боку VAR. VAR втручається лише тоді, коли це необхідно. У Лізі чемпіонів судять найкращі арбітри кожної країни, тому якість дуже висока. Те, що відбувається в Іспанії, дивує, але мені нічого додати. Очевидно, що ми не задоволені тим, що сталося у матчах проти Еспаньйола, Осасуни, Атлетико... Це були три гри, де ми постраждали від рішень, які я досі не розумію", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що поєдинок плейоф Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті пройде завтра, 19 лютого, на "Сантьяго Бернабеу". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола оцінив шанси своєї команди перевернути хід протистояння з "бланкос", виділивши на це мізерний відсоток шансу.