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Колишній лідер оборони Манчестер Сіті близький до переходу в Інтер

Софія Кулай — 27 липня 2026, 22:44
Колишній лідер оборони Манчестер Сіті близький до переходу в Інтер
Джон Стоунз
Getty Images

Колишній центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз наблизився до переїзду у міланський Інтер.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Якщо сторони вдарять по руках, то досвідчений центрбек перебереться до італійського гранду на правах вільного агента, адже 1 липня 2026-го Стоунз покинув Манчестер Сіті та відтоді перебуває без команди.

Зазначається, що формальні кроки ще попереду, але принципова згода з англійським оборонцем уже завершується. "Нерадзуррі" укладуть контракт до червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що захисником збірної Англії цікавляться лондонський Челсі та туринський Ювентус.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Стоунз пограв лише за три клуби – Барнслі (28 ігор), Евертон (95) та МанСіті (295). Разом із "містянами" завоював 19 титулів.

На крайньому чемпіонаті світу-2026 Джон у складі збірної Англії став бронзовим призером турніру, здолавши Францію (6:4). У футболці "трьох левів" сумарно вже провів 94 поєдинки (3 голи та 4 асисти).

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