Захисник Уніон Сент-Жилуаз не пройшов медогляд перед трансфером в Інтер

Трансфер флангового захисника бельгійського Уніон Сент-Жилуаз Анана Халайлі в міланський Інтер не відбудеться.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер уже був узгоджений, проте медогляд гравця в НОК Італії, який є обов'язковим для отримання дозволу на працевлаштування спортсмена в Італії, виявив у Халайлі кардіологічні проблеми. Перехід футболіста в стан міланського клубу довелося скасувати.

Інтер розглядав Халайлі як заміну зірковому нідерландцеві Дензелу Думфрісу, якого продали в мадридський Реал. Чемпіони Італії мали заплатити за 21-річного гравця збірної Ізраїлю 25 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. Тепер Інтеру доведеться шукати інший варіант підсилення правого флангу захисту.