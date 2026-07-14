Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Захисник Уніон Сент-Жилуаз не пройшов медогляд перед трансфером в Інтер

Олег Дідух — 14 липня 2026, 15:23
Захисник Уніон Сент-Жилуаз не пройшов медогляд перед трансфером в Інтер
Анан Халайлі
Getty Images

Трансфер флангового захисника бельгійського Уніон Сент-Жилуаз Анана Халайлі в міланський Інтер не відбудеться.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер уже був узгоджений, проте медогляд гравця в НОК Італії, який є обов'язковим для отримання дозволу на працевлаштування спортсмена в Італії, виявив у Халайлі кардіологічні проблеми. Перехід футболіста в стан міланського клубу довелося скасувати.

Інтер розглядав Халайлі як заміну зірковому нідерландцеві Дензелу Думфрісу, якого продали в мадридський Реал. Чемпіони Італії мали заплатити за 21-річного гравця збірної Ізраїлю 25 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. Тепер Інтеру доведеться шукати інший варіант підсилення правого флангу захисту.

Рояль Уніон Інтер Мілан

Інтер Мілан

Інтер знайшов заміну Думфрісу в чемпіонаті Бельгії
Інтер підписав голкіпера Лаціо
Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера
Інтер продовжив контракт із ексзіркою УПЛ
Інтер відпустив 4 ветеранів вільними агентами

Останні новини