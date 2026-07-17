Захисник збірної Англії потрапив під приціл Інтера

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз може перебратися до міланського Інтера.

Про це інформує Sky Sports.

Італійський гранд розглядає можливість підписання колишнього оборонця Манчестер Сіті, який покинув "містян" після закінчення сезону-2025/26.

"Нерадзуррі" вже мали попередні контакти з представниками англійця. Якщо сторони вдарять по руках, то Стоунз перейде на правах вільного агента.

Наразі 32-річний футболіст виступає на ЧС-2026 у складі збірної Англії, яка 19 липня побореться проти Франції за бронзові медалі. Тому очікується, що фінальне рішення щодо свого майбутнього Стоунз прийме вже після закінчення Мундіалю.

Раніше повідомлялося про те, що Джон може повернутися у свій колишній клуб – Евертон (95 матчів). Натомість Наполі відмовився від ідеї підписання Стоунза.

Нагадаємо, що англійський центрбек виступав за МанСіті з літа 2006-го. Відтоді провів у футболці "містян" 295 ігор (19 голів і 9 асистів), завоювавши із командою аж 19 трофеїв.