Опорний півзахисник Брентфорда та збірної Англії Джордан Гендерсон потрапив "в око" скаутів лондонського Челсі.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Саме "аристократи" є лідерами у перегонах за підписання 36-річного футболіста. Також за досвідченого гравця центру поля борються ще два неназвані клуби.

Колишній гравець Ліверпуля відкритий до трансферу з Брентфорда, який може покинути на правах вільного агента.

Чинний контракт Гендерсона з "бджолами" розрахований до 30 червня 2027-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 1,2 мільйона євро.

За свою футбольну кар'єру англієць пограв у Ковентрі, Аль-Іттіфак, Аякс, Сандерленд, Ліверпуль та Брентфорд, який наразі є крайньою зупинкою для Джордана. Однак найбільше поєдинків за один клуб провів у футболці "мерсисайдців" (492 гри).

За клуб Єгора Ярмолюка виступає з липня 2025-го. Відтоді відіграв 34 матчі, у яких відзначився голом і 3 асистами.

Додамо, що на останньому чемпіонаті світу-2026 Гендерсон сконфузився. Він отримав 6 хвилин у грі проти Панами та травмувався після переможної зустрічі проти Мексики (3:2). Футболіст зазнав травми внаслідок невдалого приземлення, коли перестрибував через рекламні щити та пропустив решту поєдинків Мундіалю.