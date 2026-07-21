32-річний "бронзовий" призер ЧС-2026 опинився на радарі лондонського Челсі

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз опинився у списку кандидатів на трансфер в Челсі влітку цього року.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, лондонський клуб прагне бачити у центрі оборони досвідчених гравців, тому "бронзовий" призер чемпіонату світу-2026 цілком підходить на цю роль.

Раніше "сині" зробили пропозицію Сандерленду щодо придбання швейцарського півзахисника Граніта Джаки, утім, "чорні коти" відмовилися від продажу свого 33-річного футболіста.

Додамо, що 32-річний Стоунз у сезоні-25/26 провів у футболці Манчестер Сіті 19 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався. У квітні цього року гравець покинув клуб на правах вільного агента.

А на цьогорічній світовій першості центрбек здобув у складі збірної Англії бронзову медаль. Стоунз взяв участь у п'яти матчах на мундіалі, пропустивши два поєдинки групового етапу проти Гани й Панами та "бронзовий" фінал, у якому "Три Леви" в гольовому трилері перемогли Францію (6:4).