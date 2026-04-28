Манчестер Сіті оголосив про відхід захисника збірної Англії

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт Стоунза діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде – 31-річний захисник покине Манчестер Сіті на правах вільного агента.

Стоунз виступає за Манчестер Сіті з літа 2016 року. Сумарно провів за клуб 293 матчі та забив 19 голів. З Манчестер Сіті Джон 6 разів ставав чемпіоном АПЛ, а також вигравав Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу 2023 року.

Агент Стоунза вже розпочав пошуки нового клубу для гравця. Послуги захисника були запропоновані кільком неназваним італійським клубам. Раніше повідомлялося про те, що Джон може повернутися у свій колишній клуб, Евертон.