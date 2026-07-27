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Ювентус націлився на трансфер захисника збірної Англії

Олександр Булава — 27 липня 2026, 13:16
Ювентус націлився на трансфер захисника збірної Англії
Джон Стоунз
Getty images

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Туринський клуб розглядає 32-річного оборонця, як варіант для підсилення захисної лінії. Ювентус вже контактував із англійцем, щоб обговорити можливість переходу.

Додамо, що 32-річний Стоунз у сезоні-25/26 провів у футболці Манчестер Сіті 19 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався. У квітні цього року гравець покинув клуб на правах вільного агента.

А на цьогорічній світовій першості центрбек здобув у складі збірної Англії бронзову медаль. Стоунз взяв участь у п'яти матчах на мундіалі, пропустивши два поєдинки групового етапу проти Гани й Панами та "бронзовий" фінал, у якому "Три Леви" в гольовому трилері перемогли Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що інтерес до гравця проявляють Інтер та Челсі.

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