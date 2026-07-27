Ювентус націлився на трансфер захисника збірної Англії

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Туринський клуб розглядає 32-річного оборонця, як варіант для підсилення захисної лінії. Ювентус вже контактував із англійцем, щоб обговорити можливість переходу.

Додамо, що 32-річний Стоунз у сезоні-25/26 провів у футболці Манчестер Сіті 19 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався. У квітні цього року гравець покинув клуб на правах вільного агента.

А на цьогорічній світовій першості центрбек здобув у складі збірної Англії бронзову медаль. Стоунз взяв участь у п'яти матчах на мундіалі, пропустивши два поєдинки групового етапу проти Гани й Панами та "бронзовий" фінал, у якому "Три Леви" в гольовому трилері перемогли Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що інтерес до гравця проявляють Інтер та Челсі.