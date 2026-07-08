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Інтер підписав голкіпера Лаціо

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 23:13
Інтер підписав голкіпера Лаціо
Іван Проведель
ФК Інтер

Інтер оголосив про підписання воротаря Лаціо Івана Проведеля.

Про це повідомила пресслужба міланського клубу.

Сторони уклали контракт до червня 2029 року.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 32-річного італійця складе 3 млн євро. Також Романо зазначив, що Іван буде дублером Жозепа Мартінеса.

У сезоні-2025/26 Проведель зіграв за Лаціо 29 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 30 голів та 12 разів відстояв на "нуль".

У червні повідомлялося, що Інтер продовжив контракт із головним тренером команди, Крістіаном Ківу.

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