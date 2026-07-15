Інтер націлився на захисника збірної Англії

Фланговий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Чемпіони Італії продовжують пошуки заміни основному правому захиснику Дензелу Дюмфрісу, якого продали в Реал. Спершу Інтер намагався підписати Марко Палестру, проте в останній момент його перехопив Челсі.

Альтернативою молодому італійцеві був Анан Халайлі, проте він провалив медогляд. Після цього Інтер звернув свою увагу на Спенса. Сам 25-річний захисник готовий перейти в Інтер.

Міланський клуб уже встановив перші контакти з Тоттенгемом, у ході яких англійський клуб запропонував Інтеру ще й центрального захисника збірної Аргентини Крістіана Ромеро.