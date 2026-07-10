Інтер знайшов заміну Думфрісу в чемпіонаті Бельгії

Міланський Інтер узгодив трансфер правого латераля бельгійського Уніон Сент-Жилуаз і збірної Ізраїлю Анана Халайлі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, сума угоди складе 25 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. Сам 21-річний гравцем підпише із чинними чемпіонами Італії 5-річний контракт із зарплатою в 1,8 мільйона євро на рік.

Для Інтера Халайлі стане заміною нідерландцеві Дензелу Думфрісу, який був проданий у Реал. На заміну йому розглядалася кандидатура Марко Палестри, проте боротьбу за нього виграв Челсі.

У минулому сезоні на рахунку Халайлі 6 голів і 6 асистів у 52 матчах за Уніон Сен-Жилуаз у всіх турнірах. Латераль уже провів 16 матчів за збірну Ізраїлю, голів не забивав.