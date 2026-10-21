ФІФА покарала трьох представників збірної Єгипту за критику суддівства під час ЧС-2026

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення покарати трьох представників збірної Єгипту за критику суддівства під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Йдеться про головного тренера Хоссама Хассана, менеджера команди Ібрагіма Хассана та нападника Мустафи Зіко.

На наставника "Фараонів" було накладено санкції у вигляді трьохматчевої дискваліфікації та штрафу на 20 тисяч доларів.

Таким чином, коуч має пропустити 2 матчі кваліфікації до Кубку африканських націй проти Малаві (11 та 15 листопада) та протистояння з Анголою (24 березня 2027 року). Брат Хоссама, Ібрагім, отримав аналогічне покарання.

Натомість 29-річного вінгера збірної Мустафу Зіко відсторонили на 5 поєдинків, і також на нього було накладено стягнення на суму 20 тисяч доларів.

Варто зазначити, що стосовно цих покарань можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що "Фараони" вилетіли з цьогорічної світової першості в 1/8 фіналу, програвши Аргентині (2:3).

Критику стосовно роботи арбітра в цьому поєдинку публічно висловлювали Хоссам Хассан, відзначивши свою незгоду з рішеннями судді, і Мустафу Зіко, який назвав рефері поєдинку несправедливим та поганим.

Згодом президент Федерації футболу Єгипту Хані Абу Ріда подав скаргу на суддівство. Водночас голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна зазначив, що робота рефері була абсолютно коректною під час гри.

Зауважимо, що про відкриття дисциплінарних проваджень стосовно представників "Фараонів" стало відомо ще у серпні цього року.