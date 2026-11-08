Головного тренера збірної Єгипту було звільнено через шкоду іміджу команди

Головного тренера збірної Єгипту Хоссама Хассана було звільнено через "негативний" вплив на імідж команди.

Про це повідомляє пресслужба Єгипетської футбольної асоціації.

"У світлі засідання правління Федерації, яке розпочалося сьогодні вранці й досі триває, а також після вивчення всіх обставин і подій, що відбулися протягом останнього періоду, та їхніх наслідків і негативного впливу на позитивний імідж нашої національної збірної та її стабільність, Рада директорів, у межах своїх повноважень, вирішила висловити подяку тренеру Хоссаму Хассан у та його технічному й адміністративному штабу відповідно до умов контракту".

Водночас футбольний єгипетський орган наголосив, що вдячний Хассану за внесок у збірну, який він зробив на посаді наставника.

"Союз високо цінує зусилля та внесок тренера Хоссама Хассана за час його перебування на посаді головного тренера та бажає йому подальших успіхів у його майбутній професійній кар'єрі".

Новим головним тренером "фараонів" став Алі Махер, який до цього працював наставником у єгипетському клубі Кераміка Клеопатра.

Зауважимо, що Хассан очолив національну команду Єгипту у лютому 2024 року. З того часу команда провела під його орудою 38 матчів, у яких здобула 21 перемогу, 10 разів зіграла внічию та зазнала 7 поразок.

Нагадаємо, що "Фараони" вилетіли з цьогорічної світової першості в 1/16 фіналу, програвши Аргентині (2:3). Згодом президент Федерації футболу Єгипту Хані Абу Ріда подав скаргу на роботу арбітрів у цьому матчі.

Натомість ФІФА у підсумку покарала Хассана у вигляді триматчевої дискваліфікації та штрафу на 20 тисяч доларів за критику суддівства під час мундіалю.

Додамо, що у серпні цього року Хассана довелося госпіталізувати після бійки за участі двох його дружин в готелі.