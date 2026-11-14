Черговий претендент на Пушкаша: захисник збірної Єгипту забив фантастичний гол із 25 метрів

Захисник збірної Єгипту Мохамед Хані претендує на звання автора одного з найкрасивіших голів року.

Футболіст відзначився неймовірним ударом у матчі проти Малаві в межах кваліфікації Кубка африканських націй.

Епізод стався на 39-й хвилині зустрічі. Хані підхопив м'яч за межами штрафного майданчика, приблизно за 25 метрів від воріт, і завдав потужного удару з відскоком від газону.

М'яч ефектною дугою полетів просто у верхній кут, залишивши голкіпера суперників без шансів на порятунок.

Такий гол цілком може претендувати на премію Пушкаша, яку щороку вручають автору найкрасивішого забитого м'яча. Водночас збірна Єгипту не обмежилася одним шедевром і розгромила Малаві з рахунком 5:0.

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Раніше повідомлялося, що голкіпер з четвертого іспанського дивізіону відзначився шикарним голом ударом зі штрафного.