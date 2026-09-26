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Салах покинув розташування збірної Єгипту через штучне покриття

Микола Літвінов — 26 вересня 2026, 18:30
Салах покинув розташування збірної Єгипту через штучне покриття
Мохаммед Салах
Getty Images

Вінгер турецького Трабзонспора Мохаммед Салах покинув розташування збірної Єгипту під час кваліфікації до Кубку африканських націй через те, що у завершальному матчі потрібно грати проти Південного Судану на штучному покритті.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, таке рішення ухвалив тренерський штаб національної команди Єгипту спільно з Салахом. Сторони вдалися до цього кроку, щоб вберегти 34-річного футболіста від травми.

"Перед матчем проти Анголи між тренерським штабом національної збірної та Мохаммедом Салахом було досягнуто згоди про те, що він не вийде на поле у грі проти Південного Судану, і тренерський штаб віддав перевагу такому підходу з метою захисту гравця", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що "Фараони" розпочали шлях відбору на африканську першість з нульової нічиї проти Анголи. Салах провів на полі 61 хвилину, після чого був замінений на 30-річного нападника Аль-Ахлі Зізо.

Матч проти Південного Судану відбудеться 29 вересня, а розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Додамо, що 34-річний нападник провів за збірну 120 поєдинків у своїй кар'єрі. У них забив 66 голів та віддав 37 асистів.

Нещодавно єгиптянину заборонили керувати машиною протягом шести місяців через відмову дати свідчення, хто саме перевищив швидкість на його Роллс-ройсі у березні цього року. 

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