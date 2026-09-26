Салах покинув розташування збірної Єгипту через штучне покриття

Вінгер турецького Трабзонспора Мохаммед Салах покинув розташування збірної Єгипту під час кваліфікації до Кубку африканських націй через те, що у завершальному матчі потрібно грати проти Південного Судану на штучному покритті.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, таке рішення ухвалив тренерський штаб національної команди Єгипту спільно з Салахом. Сторони вдалися до цього кроку, щоб вберегти 34-річного футболіста від травми.

"Перед матчем проти Анголи між тренерським штабом національної збірної та Мохаммедом Салахом було досягнуто згоди про те, що він не вийде на поле у грі проти Південного Судану, і тренерський штаб віддав перевагу такому підходу з метою захисту гравця", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що "Фараони" розпочали шлях відбору на африканську першість з нульової нічиї проти Анголи. Салах провів на полі 61 хвилину, після чого був замінений на 30-річного нападника Аль-Ахлі Зізо.

Матч проти Південного Судану відбудеться 29 вересня, а розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Додамо, що 34-річний нападник провів за збірну 120 поєдинків у своїй кар'єрі. У них забив 66 голів та віддав 37 асистів.

Нещодавно єгиптянину заборонили керувати машиною протягом шести місяців через відмову дати свідчення, хто саме перевищив швидкість на його Роллс-ройсі у березні цього року.