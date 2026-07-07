Результат зустрічі був підлаштований: вінгер збірної Єгипту – про поразку від Аргентини

Вінгер збірної Єгипту Мустафа Зіко різко відреагував на поразку від Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Про це він сказав у коментарі після гри.

Автор забитого голу привітав збірну Аргентини з перемогою, проте не стримав емоцій щодо арбітражу. Він відверто назвав суддівство упередженим і заявив, що результат поєдинку визначили заздалегідь.

"Суддя був поганий і несправедливий. Його несправедливість була очевидною. Він тиснув на нас із самого початку матчу. Він не хотів, щоб ми перемогли. Результат зустрічі був підлаштований. Це не наша вина. Цей суддя… схоже, цей матч було підлаштовано. Ми вели з рахунком 2:0, а він продовжував атакувати нас. Вітаємо Аргентину із черговою перемогою на чемпіонаті світу, схоже. Ніколи ми не думали, що результат гри вже вирішено. Ми знали, що ми маємо зустріч із чинними чемпіонами світу. Ще до початку гри ми усвідомлювали, що нам доведеться протистояти дуже сильній команді та одному з фаворитів у боротьбі за титул. Але якби вони перемогли виключно завдяки власним заслугам, для нас усе склалося б зовсім інакше", – заявив Зіко.

Нагадаємо, на 58-й хвилині головний арбітр Франсуа Летексьє після перегляду VAR скасував взяття воріт від Зіко через порушення правил на ранній стадії атаки. Проте вже на 67-й хвилині Зіко забив за всіма правилами, подвоївши перевагу Єгипту.

Аргентина в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі за підсумком зустрічі встановив декілька історичних рекордів.