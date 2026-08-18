Тренера збірної Єгипту було госпіталізовано після бійки його двох дружин – ЗМІ

Головного тренера збірної Єгипту Хоссама Хассана було госпіталізовано після бійки за участі двох його дружин в готелі.

Про це повідомляє Bild, посилаючись на арабські медіа.

60-річному наставнику стало зле, й він знепритомнів. Швидка екстрено доставила його до лікарні. Наразі єгиптянин перебуває у стабільному стані.

Як зазначається, під час перебування в готелі сталася словесна перепалка між двома жінками коуча, яка в підсумку переросла в сутичку, у якій також брали участь інші члени його сім'ї та персонал. Цією справою займається поліція.

Перша дружина Хассана, Хавайда Аль-Гарбаві, подала скаргу до правоохоронних органів з приводу цього інциденту, проте пізніше її відкликала.

Зауважимо, що в Єгипті дозволено за законом мати більше, ніж одну дружину. З Хавайдою Хассан одружився у 1994 році, а вже з другою жоною чоловік побрався через 20 років.

Нагадаємо, що "Фараони" вилетіли з цьогорічної світової першості в 1/16 фіналу, програвши Аргентині (2:3). Згодом президент Федерації футболу Єгипту Хані Абу Ріда подав скаргу на роботу арбітрів у цьому матчі.