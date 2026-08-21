ФІФА відкрила провадження проти трьох представників збірної Єгипту після їхньої критики суддівства на ЧС-2026

ФІФА відкрила дисциплінарні провадження щодо трьох представників збірної Єгипту: головного тренера Хоссама Хассана, менеджера команди Ібрагіма Хассана та нападника Мустафи Зіко.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Єгипту.

У своїй заяві футбольний орган зазначив, що буде захищати представників своєї команди, хоч і поважає всі регламентні норми ФІФА.

"Асоціація підтверджує повагу до регламентів та процедур ФІФА. Необхідні відповіді та юридичні документи будуть подані у визначені терміни, водночас асоціація підтверджує підтримку осіб, щодо яких проводяться процедури, та захист прав єгипетського футболу через офіційні канали. Також асоціація наголошує на повазі до принципів чесної гри та організаторів змагань, зберігаючи за собою повне право захищати інтереси тренерського штабу та гравців перед відповідними органами ФІФА", – йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, що "Фараони" вилетіли з цьогорічної світової першості в 1/16 фіналу, програвши Аргентині (2:3). Критику стосовно роботи арбітра в цьому поєдинку публічно висловлювали Хоссам Хассан і Мустафа Зіко.

Згодом президент Федерації футболу Єгипту Хані Абу Ріда подав скаргу на суддівство.

Водночас голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна зазначив, що робота рефері була абсолютно коректною під час гри.