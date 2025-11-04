Коли, якщо не зараз: шанси Динамо у матчі Ліги конференцій проти Зрінські

Вже у четвер, 6 листопада, чемпіон України Динамо зіграє свій третій матч основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Суперником киян стане переможець чемпіонату Боснії та Герцеговини Зрінські.

Чемпіон розповідає, в якому стані кияни підходять до поєдинку ЛК та чого очікувати від опонентів.

Динамо повертається

Перед минулим туром у мене не було жодної надії на позитивний результат у матчі із Самсунспором. У підсумку всі очікування справдилися, Динамо програло розгромно, з рахунком 0:3. Те ж було й перед першим туром ЛК, коли кияни програли Крістал Пелесу (0:2).

Зараз же я впевнений у перемозі. Дивіться самі, останні три матчі Динамо грало проти доволі сильних команд. Кривбас "біло-сині" не відчули (4:0), після того повернулися у грі з Шахтарем в Кубку, показавши характер (2:1). Так, була ще поразка тому таки Шахтарю (1:3), однак там ключовою стала шалена мотивація "гірників" через слова Попова.

ФК Динамо

Та головне – до Динамо повернувся характер. Чому? Важко не помітити, що це збіглося з поверненням до основного складу Андрія Ярмоленка та Владислава Кабаєва. Ярмоленко не лише легенда Динамо, він лідер, який може вести за собою. Кабаєв же чудово його доповнює. Власне, прихід Андрія найбільше вплинув саме на Кабаєва. І вони можуть перевертати гру.

А ще й повернувся Шапаренко після травми, та й Буяльський чудово доповнює цю трійку. До праймового нападу минулого сезону не вистачає лише Владислава Ваната, який вже не в Динамо. Але тепер в Динамо є Олександр Караваєв, у якого за останні 8 матчів 4 асисти та 3 голи. І їх п'ятьох, вмотивованих поганою серією киян, має вистачити для перемоги над Зрінські.

Що може завадити Динамо?

Згадується матч попереднього сезону проти Ференцвароша (0:4). Тоді, на мою особисту думку, Динамо мало всі шанси здобути позитивний результат, але все перекреслила червона картка Дубінчака на старті зустрічі. Тому, очевидний варіант – на результат може вплинути вилучення.

Другий варіант – агресивна гра Зрінські. Головна проблема Динамо в тому, що команда сиплеться, коли зустрічає суперника, рівного за силою або сильнішого. У Зрінські ж є кілька гравців, які можуть "прибити" українську команду. Але про це в наступному блоці.

Третє – рішення Олександра Шовковського. Його ідея посадити Віталія Буяльського на лавку стала причиною нічийної серії в УПЛ. Його "конфлікт" з Ярмоленком вплинув на атмосферу в команді та позбавив Динамо ментального лідера на кілька матчів. Тому він може серйозно вплинути на цей матч теж.

Олександр Шовковський ФК Динамо

Зрінські – сильний захист, небезпечна атака

Поговоримо спершу про захист суперника. У Зрінські є кілька гравців, які можуть викликати занепокоєння. У топ-20 всієї Ліги конференцій за відборами перебувають Дує Дуймович та Ігор Савич (пощастило, що пропустить гру через вилучення). Дує також в топі за перехватами м'яча, а Марко Вранькович за цим показником взагалі третій. А ще Дуймович у топ-5 гравців за виносами м'яча. І в цих списках немає жодного гравця Динамо. Натомість захисник киян Аліу Тіаре є серед тих, чиї помилки призвели до гола.

Також гравці Зрінські багато пробивають по воротах. У Неманьї Більбії вісім ударів та один гол, у Маріо Чуже 6 спроб. Обидва перебувають в топ-20 ЛК за цим показником. Киян там, знову ж таки, немає. Загалом Зрінські забило 5 голів за два матчі. Лише в АЕКа більше (7). У Динамо нуль... Враховуючи слабкість киян у захисті та на позиції голкіпера, можна очікувати на серйозні проблеми в матчі.

Але сам по собі Зрінські не є серйозним суперником. Для нього це лише другий в історії основний етап єврокубків. Попередній був у сезоні-2023/24, теж в Лізі конференцій. Тоді Зрінські не вийшов з групи, в якій були Астон Вілла, Легія т АЗ Алкмар. У команди було 4 очки та останнє місце.

Турнірне становище команд в Лізі конференцій

Динамо вже звично перебуває на останніх місцях (якщо точно – на 34 сходинці). А Зрінські поки йде 13-м. В першому турі кияни програли Крістал Пелес, а потім програли Самсунспору. У боснійців же перемога над Лінкольном (5:0) та мінімальна поразка від Майнца (0:1), при тому, що з 38 хвилини грали в меншості.

І якщо Динамо не переможе в цьому матчі, то ризикує втратити всі шанси на плейоф. Минулого року вихід в додатковий етап гарантували 8 очок. У киян поки нуль, а далі ще буде матч проти Фіорентини. Тому команд, з якими Динамо має брати очки, лише три: Зрінські, Омонія та Ноа. І перемагати треба кожного з цих суперників.

Орієнтовні стартові склади

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Огундана, Ярмоленко.

Зрінські: Карачич – Вранькович, Машич, Дуймович, Мемія, Філліпович, Джурасек, Чуже, Сурданович, Праньїч, Більбія.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1

Прогноз букмекерів

