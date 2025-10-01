Чому Ліга конференцій для Динамо та Шахтаря – це краще, ніж нам здається

Успішний виступ українських клубів в ЛК може зупинити неприємну тенденцію сповзання у прірву в таблиці коефіцієнтів УЄФА

2 жовтня Динамо та Шахтар дебютують в новому для себе єврокубку – Лізі конференцій. Багато хто називає ЛК 3-розрядним турніром. Заперечити їм важко. Ліга конференцій дійсно блякне на фоні Ліги чемпіонів і навіть Ліги Європи.

Що і не дивно, адже з самого початку Союз європейських футбольних асоціацій дав зрозуміти, що мета цього турніру – надати можливість країнам-членам УЄФА нижчого рівня регулярно виступати в єврокубках. Або продовжувати виступи після поразок на етапах кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Зі щорічного загального призового фонду УЄФА на три кубкові європейські турніри виділяється майже 3,5 мільярди євро. З них більша частина цієї суми йде до Ліги чемпіонів (2,46 мільярда євро, що складає 74,1% від загальних призових). Учасники Ліги Європи отримають 565 мільйонів євро (17%). Учасникам Ліги конференцій лишається менше ніж 10 відсотків – 300,1 мільйон євро, які розподіляються між 164 командами-учасниками турніру.

Увага до ЛК з боку фанів, експертів та медіа теж на порядок менша. Але насправді, в суворих українських реаліях теперішнього часу, Ліга конференцій для Динамо та Шахтаря прямо зараз – це все одно трохи краще, ніж нам здається.

Рівень Динамо

Показовим моментом, який наочно проілюстрував справжній рівень Динамо на міжнародній арені, став виступ киян в груповому етапі Ліги Європи 2024/25. У 8 матчах підопічні Олександра Шовковського набрали 4 очка і зайняли 34-те місце (!) серед 36 команд.

Динамо виявилося неконкурентоспроможним не тільки на фоні Лаціо (поступилися 0:3), Реал Сосьєдада (0:3), Гоффенгайма (0:2), Роми (0:1), але й у матчах з Ференцварошем (0:4) та чеською Вікторією (1:2). Перше очко українці здобули лише в 7-му турі, коли зіграли 3:3 з Галатасараєм, а першу перемогу – в останньому 8-му турі, коли мінімально перемогли латвійський РФШ.

Динамо в матчі проти Лаціо. Ліга Європи ФК Динамо Київ

"Абсолютно ганебний виступ" – так коротко підсумував результати киян в цьому турнірі приятель, який вболіває за Динамо близько 35 років і якого фани "біло-синіх" ідентифікують за прізвиськом Сіва. З ним важко не погодитися.

Але тут більш важливо зазначити, особисто я не бачу передумов, що в цьому сезоні Динамо, якби знов зіграло в груповому етапі Ліги Європи, виступило б краще. Адже якість команд, які вийшли на старт цьогорічного групового турніру Ліги Європи, не погіршилась, а якість гри на рівні єврокубків чинного чемпіона України навряд чи покращилася.

Тож, сподіваємося, що на фоні боснійського Зрінські, вірменської Ноа, кіпрської Омонії та турецького Самсунспора Динамо буде виглядати більш конкурентно і паралельно зможе уникнути розгромів від Крістал Пелес та Фіорентини.

Шахтар – фаворит

Шахтар минулий євросезон провів в Лізі чемпіонів, де в груповому етапі зайняв 27-ме місце серед 36 команд. У 8 матчах дончани набрали 7 очок і в підсумку заробили 41,395 мільйона євро. Після Ліги чемпіонів пірнати навіть не в ЛЄ, а в ЛК – відверто сумнівне задоволення. Але майже у всьому можна знайти й позитивні моменти. Їх мало, але вони є.

Шахтар у матчі проти Арсенала. Ліга чемпіонів ФК Шахтар

В цьому розіграші Ліги конференцій Шахтар є одним з фаворитів турніру. За оцінками букмекерів українці в цьому рейтингу поступаються Крістал Пелес, Фіорентині та грецькому АЕК. Тож, гірняки можуть претендувати не тільки на прохід групового етапу.

Нагадаю, що в розіграші Кубку УЄФА сезону 2008/09 Шахтар не входив до списку фаворитів. Тоді в списку фігурували Мілан, Тоттенхем, Валенсія, Манчестер Сіті, Астон Вілла та Стандарт. Але останній в історії розіграш турніру виграв Шахтар. Чому цього разу в Лізі конференцій не спробувати повторити досягнення 16-річної давнини?

Ще одне актуальне питання – таблиця коефіцієнтів УЄФА. В сезоні 2024/25 вітчизняні клуби набрали 3,6 бала, що є четвертим найгіршим результатом в історії клубного українського футболу. Гірше було лише в 90-х (в сезоні 1996/97 українські клуби набрали 1,5 бала, в сезоні 1994/95 – 2,5 бала, в сезоні 1995/96 – 3,333 бала).

Україна впевнено продовжує поступове падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА. І зараз завдяки менш конкурентній опозиції в Лізі конференцій є нагода трохи виправити цю негативну тенденцію.

Призові Ліги конференцій

І, якщо для Шахтаря втрата призових від УЄФА болісна і неминуча, адже в Лізі конференцій при ідеальному розкладі дончани не зможуть заробити й половину від того, що отримали в минулому сезоні в Лізі чемпіонів, для Динамо ситуація трохи інша.

Навіть відверто невдалий єврокубковий виступ дозволив Динамо минулого сезону заробити 12,862 мільйона євро призових від УЄФА, що складає приблизно 50 відсотків теперішнього річного бюджету киян.

Участь в основному етапі Ліги конференцій гарантувала Динамо та Шахтарю виплати від УЄФА в розмірі 3,17 мільйона євро. Також кожна перемога в груповому етапі оцінюється в 400 тисяч євро. Якщо за підсумками групового етапу команда посяде з 1-го по 8-ме місце в турнірній таблиці, вона додатково заробить 400 тисяч євро, якщо займе з 9-го по 24-те місце – отримає 200 тисяч євро.

Вихід в 1/8 фіналу турніру оцінюється в 800 тисяч євро, чвертьфінали – 1,4 мільйона, півфінали – 2,5 мільйони євро. Фіналіст Ліги конференцій отримає 4 мільйони, а переможець турніру – 7 мільйонів євро.

Тож тепер киянам доведеться виступити дуже добре в ЛК, щоб заробити не менш ніж минулого сезону. Наприклад, Челсі як переможець Ліги конференцій 2024/25 сумарно отримав за єврокампанію 21,7 мільйона євро, а Реал Бетіс, який дійшов до фіналу – 17,2 мільйона євро.

ЕТАП ТУРНІРУ ПРИЗОВІ ГРОШІ 1-й кваліфікаційний раунд (команди, що програли) 325 000 євро 2-й кваліфікаційний раунд (команди, що програли) 525 000 євро 3-й кваліфікаційний раунд (команди, що програли) 725 000 євро Плей-оф (команди, що програли) 925 000 євро Фаза ліги (гарантовані платежі) 3,17 мільйона євро Фаза ліги (за кожну перемогу) 400 000 євро Фаза ліги (для кожного жеребкування) 133 000 євро Команди, що посіли місця з 1-го по 8-ме місця 400 000 євро Команди, що посіли місця з 9-го по 24-те 200 000 євро 1/8 фіналу 800 000 євро Чвертьфінали 1,3 мільйона євро Півфінали 2,5 мільйона євро Фіналіст 4 мільйони євро Переможець 7 мільйонів євро

Максим Розенко, Чемпіон з Шотландії