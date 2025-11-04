Українська правда
Динамо – Зрінські: де дивитися матч 3-го туру Ліги конференцій

Микола Дендак — 4 листопада 2025, 14:36
Київське Динамо в номінально домашньому матчі зіграє проти чемпіона Боснії та Герцеговини Зрінські у третьому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Це буде перший матч між цими командами в історії. Загалом Динамо двічі грало проти боснійських команд та здобуло 2 перемоги (3:0 та 0:1 над Сараєво у 2007 році).

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

