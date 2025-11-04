Динамо – Зрінські: де дивитися матч 3-го туру Ліги конференцій
Київське Динамо в номінально домашньому матчі зіграє проти чемпіона Боснії та Герцеговини Зрінські у третьому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Це буде перший матч між цими командами в історії. Загалом Динамо двічі грало проти боснійських команд та здобуло 2 перемоги (3:0 та 0:1 над Сараєво у 2007 році).
Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.
За оцінками GGBET, лідерами протистояння вважається Динамо з коефіцієнтом 1,6, тоді як на перемогу Зрінські пропонується 5,34. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!
Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 4 листопада та можуть змінюватися.
Реклама 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.