Динамо – Зрінські: де дивитися матч 3-го туру Ліги конференцій

Київське Динамо в номінально домашньому матчі зіграє проти чемпіона Боснії та Герцеговини Зрінські у третьому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Це буде перший матч між цими командами в історії. Загалом Динамо двічі грало проти боснійських команд та здобуло 2 перемоги (3:0 та 0:1 над Сараєво у 2007 році).

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

За оцінками GGBET, лідерами протистояння вважається Динамо з коефіцієнтом 1,6, тоді як на перемогу Зрінські пропонується 5,34. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 4 листопада та можуть змінюватися.

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.