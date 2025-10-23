Динамо та Шахтар зіграють матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій

У четвер, 23 жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги конференцій.

У перший ігровий слот буде зіграно 10 матчів, серед яких один точно буде цікавий українським вболівальникам – донецький Шахтар у номінально домашньому поєдинку зустрінеться із Легією. Турнір для "гірників" розпочався з перемоги над Абердіном, тоді як варшавці зазнали мінімальної поразки від Самсунспора.

О 22:00 розпочнеться друга частина ігрового дня – серед інших поєдинків Динамо зіграє проти кривдника Легії. Нагадаємо. у першому турі кияни без особливих шансів поступились Крістал Пелес.

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів 2 туру Ліги конференцій 23 жовтня

19:45 АЗ – Слован

19:45 Брейдаблік – КуПС

19:45 Геккен – Райо Вальєкано

19:45 Дріта – Омонія

19:45 Рієка – Спарта Прага

19:45 Рапід – Фіорентина

19:45 Старсбург – Ягеллонія

19:45 Шахтар – Легія

19:45 Шкендія – Шелбруд

19:45 АЕК – Абердін

22:00 Крістал Пелес – АЕК Ларнака

22:00 Лінкольн – Лех Познань

22:00 Майнц – Зрінські

22:00 Самсунспор – Динамо Київ

22:00 Сігма – Ракув

22:00 Університатя Крайова – Ноа

22:00 Хамрун Спартанс – Лозанна

22:00 Шемрок Роверс – Цельє

