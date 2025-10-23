Динамо та Шахтар зіграють матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій
У четвер, 23 жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги конференцій.
У перший ігровий слот буде зіграно 10 матчів, серед яких один точно буде цікавий українським вболівальникам – донецький Шахтар у номінально домашньому поєдинку зустрінеться із Легією. Турнір для "гірників" розпочався з перемоги над Абердіном, тоді як варшавці зазнали мінімальної поразки від Самсунспора.
О 22:00 розпочнеться друга частина ігрового дня – серед інших поєдинків Динамо зіграє проти кривдника Легії. Нагадаємо. у першому турі кияни без особливих шансів поступились Крістал Пелес.
Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Розклад матчів 2 туру Ліги конференцій 23 жовтня
- 19:45 АЗ – Слован
- 19:45 Брейдаблік – КуПС
- 19:45 Геккен – Райо Вальєкано
- 19:45 Дріта – Омонія
- 19:45 Рієка – Спарта Прага
- 19:45 Рапід – Фіорентина
- 19:45 Старсбург – Ягеллонія
- 19:45 Шахтар – Легія
- 19:45 Шкендія – Шелбруд
- 19:45 АЕК – Абердін
- 22:00 Крістал Пелес – АЕК Ларнака
- 22:00 Лінкольн – Лех Познань
- 22:00 Майнц – Зрінські
- 22:00 Самсунспор – Динамо Київ
- 22:00 Сігма – Ракув
- 22:00 Університатя Крайова – Ноа
- 22:00 Хамрун Спартанс – Лозанна
- 22:00 Шемрок Роверс – Цельє
