Динамо та Шахтар зіграють матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій

Володимир Максименко — 23 жовтня 2025, 09:35
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ

У четвер, 23 жовтня, відбудеться низка матчів у межах другого туру основного етапу Ліги конференцій.

У перший ігровий слот буде зіграно 10 матчів, серед яких один точно буде цікавий українським вболівальникам – донецький Шахтар у номінально домашньому поєдинку зустрінеться із Легією. Турнір для "гірників" розпочався з перемоги над Абердіном, тоді як варшавці зазнали мінімальної поразки від Самсунспора

О 22:00 розпочнеться друга частина ігрового дня – серед інших поєдинків Динамо зіграє проти кривдника Легії. Нагадаємо. у першому турі кияни без особливих шансів поступились Крістал Пелес

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів 2 туру Ліги конференцій 23 жовтня

  • 19:45 АЗ – Слован
  • 19:45 Брейдаблік – КуПС
  • 19:45 Геккен – Райо Вальєкано
  • 19:45 Дріта – Омонія
  • 19:45 Рієка – Спарта Прага
  • 19:45 Рапід – Фіорентина
  • 19:45 Старсбург – Ягеллонія
  • 19:45 Шахтар – Легія 
  • 19:45 Шкендія – Шелбруд
  • 19:45 АЕК – Абердін
  • 22:00 Крістал Пелес – АЕК Ларнака
  • 22:00 Лінкольн – Лех Познань 
  • 22:00 Майнц – Зрінські
  • 22:00 Самсунспор – Динамо Київ 
  • 22:00 Сігма – Ракув
  • 22:00 Університатя Крайова – Ноа
  • 22:00 Хамрун Спартанс – Лозанна
  • 22:00 Шемрок Роверс – Цельє

Напередодні відбулись чергові матчі третього туру Ліги чемпіонів, серед яких Реал переграв Ювентус, а Ліверпуль впевнено розгромив Айнтрахт.

