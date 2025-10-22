На користь Україні: Карабах нарешті програв у Лізі чемпіонів, Галатасарай здолав Буде-Глімт

У середу, 22 жовтня, відбудеться низка матчів у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

У перший часовий слот Буде-Глімт на виїзді програв Галатасараю, а Карабах зазнав першої поразки, поступившись Атлетику з Більбао. Ця невдача може зіграти на користь Україні, адже Карабах залишився єдиним представником Азербайджану в єврокубках, а ця країна є нашим прямим конкурентом в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків. Мадридський Реал на "Бернабеу" гратиме з Ювентусом, Баварія прийматиме Брюгге, а Ліверпуль завітає в гості до франкфуртського Айнтрахта.

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26

Етап єдиної ліги, 3 тур

22 жовтня

Атлетик – Карабах 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 1 Андраде, 1:1 – 40 Гурусета, 2:1 – 70 Наварро, 3:1 – 88 Гурусета

Галатасарай – Буде-Глімт 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Осімхен, 2:0 – 33 Осімхен, 3:0 – 60 Акгюн, 3:1 – 76 Гелмерсен

22:00 Реал – Ювентус

22:00 Баварія – Брюгге

22:00 Аталанта – Славія Прага

22:00 Монако – Тоттенгем

22:00 Спортинг – Марсель

22:00 Челсі – Аякс

22:00 Айнтрахт – Ліверпуль

Зауважимо, що Карабах у стартових турах здобув дві перемоги – над Бенфікою на виїзді та вдома над Копенгагеном. Завдяки цьому Азербайджан відірвався від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Олімпіакос, а червона Забарного не завадила ПСЖ переграти Баєр.