На користь Україні: Карабах нарешті програв у Лізі чемпіонів, Галатасарай здолав Буде-Глімт
У середу, 22 жовтня, відбудеться низка матчів у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.
У перший часовий слот Буде-Глімт на виїзді програв Галатасараю, а Карабах зазнав першої поразки, поступившись Атлетику з Більбао. Ця невдача може зіграти на користь Україні, адже Карабах залишився єдиним представником Азербайджану в єврокубках, а ця країна є нашим прямим конкурентом в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків. Мадридський Реал на "Бернабеу" гратиме з Ювентусом, Баварія прийматиме Брюгге, а Ліверпуль завітає в гості до франкфуртського Айнтрахта.
Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26
Етап єдиної ліги, 3 тур
22 жовтня
Атлетик – Карабах 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 1 Андраде, 1:1 – 40 Гурусета, 2:1 – 70 Наварро, 3:1 – 88 Гурусета
Галатасарай – Буде-Глімт 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 2 Осімхен, 2:0 – 33 Осімхен, 3:0 – 60 Акгюн, 3:1 – 76 Гелмерсен
- 22:00 Реал – Ювентус
- 22:00 Баварія – Брюгге
- 22:00 Аталанта – Славія Прага
- 22:00 Монако – Тоттенгем
- 22:00 Спортинг – Марсель
- 22:00 Челсі – Аякс
- 22:00 Айнтрахт – Ліверпуль
Зауважимо, що Карабах у стартових турах здобув дві перемоги – над Бенфікою на виїзді та вдома над Копенгагеном. Завдяки цьому Азербайджан відірвався від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Олімпіакос, а червона Забарного не завадила ПСЖ переграти Баєр.