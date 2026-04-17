Тренер Страсбурга відсвяткував вихід у півфінал Ліги конференцій разом із фанатами у МакДональдз

Французький Страсбур влаштував один із найяскравіших камбеків туру в єврокубках, розгромивши Майнц з рахунком 4:0 та перевернувши протистояння на свою користь із загальним результатом 4:2, що дозволило команді пробитися до наступного раунду Ліга конференцій УЄФА.

Однак після фінального свистка головною темою для обговорень став не лише результат, а й поведінка наставника команди Гарі О'Ніл, який вирішив відсвяткувати перемогу максимально нестандартно.

Замість традиційних післяматчевих процедур і святкувань у роздягальні тренер несподівано вирушив до McDonald's, де зібралися вболівальники команди, і буквально занурився у фанатську атмосферу.

О'Ніл вільно спілкувався з прихильниками, фотографувався, жартував і розділив із ними емоції від гучної перемоги, створивши сцену, яку рідко можна побачити у сучасному футболі.

