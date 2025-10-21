Надія є, а шанси... Чого очікувати від Динамо у матчі Ліги конференцій проти Самсунспора

Вже у четвер, 23 жовтня, чемпіон України Динамо зіграє свій другий матч основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Суперником киян стане турецький Самсунспор.

Чемпіон вирішив розповісти, в якому стані кияни підходять до поєдинку ЛК та чого очікувати від опонентів.

Пропало все...

"Андрій Ярмоленко застудився та пропустить найближчий матч команди у Лізі конференцій проти Самсунспора. Микола Шапаренко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак продовжують відновлення після пошкоджень литкового м'яза".

Власне, такі новини прийшли з лазарету київського клубу за 4 дні до матчу. Що це значить для Динамо? Що у грі, де "біло-синім" необхідна перемога, не зіграють одразу 4 гравці основного складу (а якщо вважати основним і Біловара, то всі 5). Ярмоленко хоч і не тягне фізично весь матч, але він лідер команди, він веде за собою і може врятувати гру. Як це було з Галатасараєм взимку (3:3).

ФК Динамо

Шапаренко теж вже далекий від прайму, але і досі жоден з інших гравців центру поля не може повноцінно замінити Миколу. Через відсутність Тимчика у Динамо будуть величезні проблеми на фланзі в захисті (але є + в атаці, про що згодом), та і Вівчаренко не може давати ту якість, яку дає Дубінчак.

Що може врятувати Динамо?

Два прізвища: Буяльський та Караваєв. За 5 останніх матчів у основному складі Караваєв віддав 3 асисти та забив 3 голи. Погодьтеся, чудова статистика, як для захисника. Буяльський взагалі є найкращим бомбардиром Динамо (5 голів та 3 асисти за 12 матчів).

Та й кожен, хто дивиться матчі Динамо, виділяє саме Буяльського. Він, як і Ярмоленко, може самотужки врятувати команду. А тому варто додати ще одне прізвище – Шовковський. Чому? Бо за останні 6 поєдинків Віталій 4 рази не потрапляв у стартовий склад. Причини невідомі.

ФК Динамо

Взагалі є ще один гравець – Назар Волошин. Але його важко назвати надією, адже він нестабільний. Буквально у грі проти Зорі Назар мав два чудових моменти, щоб забити, але не зміг. Його голи могли допомогти киянам перервати безвиграшну серію, але... Тому Назару ще є над чим працювати.

І на цьому все.

Воротарі – жах, серед захисників саме в захисті добре грає тільки новачок Тіаре. Сподіватися на "суху" перемогу – щось на грані фантастики. За 17 матчів у поточному сезоні Динамо зіграло на нуль тільки 4 рази, і з них 3 були на старті сезону, коли команда ще не мала таких проблем. Тож єдина надія – забити більше за суперника. Сподіваємося магія збірної з матчу проти Ісландії ще не скінчилася.

ФК Динамо

Самсунспор не програє

Наголос ставте самі.

Я ж лише скажу, що обидва варіанти підходять. Вже п'ятий рік Динамо в єврокубках нагадує умовну Олександрію чи Ворсклу – не зрозуміло навіщо виходять, не зрозуміло як грають.

Сезон-2021/22: останнє місце в групі Ліги чемпіонів та лише 1 очко. Суперниками були Баварія, Барселона та Бенфіка.

останнє місце в групі Ліги чемпіонів та лише 1 очко. Суперниками були Баварія, Барселона та Бенфіка. Сезон-2022/23: останнє місце в групі Ліги Європи та лише 1 (!) очко за 6 матчів. Вище такі "гранди" світового футболу, як АЕК Ларнака (Кіпр), Ренн (Франція) та Фенербахче (Туреччина).

останнє місце в групі Ліги Європи та лише 1 (!) очко за 6 матчів. Вище такі "гранди" світового футболу, як АЕК Ларнака (Кіпр), Ренн (Франція) та Фенербахче (Туреччина). Сезон-2023/24: навіть не вийшли в основний етап Ліги конференцій (вилетіли від Бешикташа).

навіть не вийшли в основний етап Ліги конференцій (вилетіли від Бешикташа). Сезон-2024/25: 34 місце з 36 команд! Лише одна перемога (над латвійським РФШ) та нічия з Галатасараєм, де Ярмоленко врятував команду.

Четвертий сезон поспіль Динамо неодмінно грає проти турецького клубу. Жодної перемоги. До цього кияни перемагали ще в розіграші-2022/23 у кваліфікації ЛЧ (Фенербахче, але і то в додатковий час). А за 90 хвилин основного часу Динамо здобувало звитягу над турецьким клубом ще у далекому сезоні-2016/17 (6:0 над Бешикташем). Майже 10 років тому...

І повірити, що ця серія перерветься, вкрай важко. А тут ще й у суперниках Самсунспор, який вперто не хоче програвати в цьому сезоні. Тільки 2 поразки за 12 матчів та серія з шести безпрограшних ігор, що й досі триває.

Турнірне становище команд в Лізі конференцій

Динамо вже звично перебуває на останніх місцях (якщо точно – на 29 сходинці). А Самсунспор поки йде 14-м. В попередньому турі кияни програли Крістал Пелес, а турки здолали Легію (з якою 23 жовтня зіграє Шахтар). Робити висновки поки рано, але втрата очок буде сильно давити на динамівців, і може повторитися результат попереднього сезону.

Орієнтовні стартові склади

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Волошин, Огундана, Герреро.

Самсунспор: Коджук – Явру, Шатка, Ван Дронгелен, Томассон, Юксел, Кулібалі, Нчам, Хольсе, Мусаба, Маріус.

Матч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19 травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1

Прогноз букмекерів

За оцінками GGBET, лідерами протистояння вважається Самсунспор з коефіцієнтом 1,93, тоді як на перемогу Динамо пропонується 3,92. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 21 жовтня та можуть змінюватися.

