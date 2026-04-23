УЄФА оштрафував Шахтар після зустрічі з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій

Донецький Шахтар вийшов до півфіналу Ліги конференцій, але заплатить солідні штрафи за підсумками чвертьфіналу проти АЗ.

Про це інформує УЄФА.

"Гірники" були оштрафовані на 20 тисяч євро через повідомлення, що не відповідає спортивному заходу.

Також український клуб повинен сплатити ще 10 тисяч євро за порушення регламенту УЄФА про отримання футболістом серйозних травм, зокрема про струс мозку.

Нагадаємо, що в одному з епізодів першого матчу Шахтар – АЗ півзахисник донеччан Ізаке Сілва втратив свідомість після зіткнення із суперником.

Він вдарився головою і опинився без свідомості на газоні, але потім він прийшов до тями, повернувшись у гру. Втім, у середині першого тайму його все ж змінив Артем Бондаренко.

Через цей момент донецький клуб не лише повинен заплатити штраф, а й організувати освітню сесію щодо струсів мозку для наставників, гравців та персоналу команди.

Ще 20 тисяч євро штрафу отримав головний тренер Шахтаря Арда Туран, який порушив загальні принципи поведінки.

Відзначимо, що у першому поєдинку "гірники" "закрили " нідерландського суперника 3:0, а матч-відповідь закінчився бойовою мировою 2:2. Сумарний рахунок протистояння – 5:2 на користь донеччан.

В 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар зустрінеться з англійським Крістал Пелес. Перша гра запланована на 30 квітня (о 22:00 за київським часом), а друга зустріч – 7 травня (о 22:00).