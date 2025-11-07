Це зовсім неприпустимо, – тренер Зрінські пояснив, чому Динамо розгромило його команду

Головний тренер Зрінські Ігор Штимац розповів, що стало причиною розгромної поразки його команди від київського Динамо в матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Його слова передає Dynamo.kiev.ua.

Наставник зазначив, що його команда добре розпочала перший тайм, проте не допрацювала під час кутового, коли забив Денис Попов. А другий гол Зрінські пропустив, коли Штимац якраз планував робити заміни. Цей гол став вирішальним, саме після нього, за словами спеціаліста, команда розвалилася.

"Другий гол припав на той момент, коли ми хотіли провести заміни та перебудуватися. Однак ми пропустили ще до цих замін. І після цього ми просто розвалилися як команда. Звідси й решта голів, усі вони виглядали немислимо для команди, яка до цього дуже добре грала в обороні та мало пропустила. Це зовсім неприпустимо. Ми пропустили кілька голів після кутових біля ближньої штанги, хоча знали, що це є сильною стороною Динамо. Тим не менш, ми не змогли як слід відреагувати. Ще один гол пропустили після штрафного, коли виявилися не готові до швидкого розіграшу. Неможливо сподіватися на щось добре в матчі проти такої класної команди, як Динамо, якщо допускаєш так багато подібних помилок", – сказав Штимац.

Ігор Штимац взяв провину на себе за розгромну поразку його команди. Він додав, що прорахувався зі стартовим складом, випустивши на поле забагато молодих гравців.

"Я повинен взяти на себе відповідальність за це. Мабуть, я прорахувався. Я випустив багато молодих гравців, тому що у нас убивчий ігровий ритм. В неділю нас чекає дуже складний матч у чемпіонаті. Ми хочемо вистояти на всіх фронтах, тому доводиться приймати рішення щодо ротації складу".

Нагадаємо, в третьому турі Ліги конференцій Динамо розгромило Зрінські (6:0), а Шахтар переміг Брейдаблік (2:0). Ці результати дозволили Україні піднятися в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

