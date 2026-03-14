Рахунок закономірний, – захисник Динамо оцінив перемогу над Оболонню

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко висловися про валідольну перемогу команди над Оболонню у рамках 20 туру УПЛ-2025/26.

Його цитує сайт киян.

23-річний футболіст залишився задоволений результатом, пригадавши попередній поєдинок проти "пивоварів", у якому динамівці втратили виїзну перемогу у компенсований до матчу час (мирова 2:2).

"Неймовірні відчуття, головне – що перемогли, вважаю, по грі, адже ми створили дуже багато моментів, тож, на мою думку, рахунок закономірний. За рахунку 2:1 останні хвилини вийшли дуже нервовими, але добре, що закінчили матч з переможним рахунком, адже у нас вже був прикрий досвід восени минулого року", – сказав Вівчаренко.

Відзначимо, що у складі "біло-синіх" забивали Андрій Ярмоленко та Матвій Пономаренко. Нападник Динамо вже прокоментував продовження своєї гольової серії.

Раніше головний тренер киян Ігор Костюк оцінив домашню перемогу команди, яка оформила свою шосту звитягу поспіль у поточному сезоні УПЛ-2025/26.

Завдяки крайньому успіху Динамо випередило на два очки Полісся у турнірній таблиці української першості. На рахунку киян 38 балів. Щоправда, житомирський клуб ще не провів свого поєдинку 20 туру УПЛ, у якому він прийме Кривбас (14 березня о 18:00).